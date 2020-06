Roma: Corbucci (Pd), assurdo il bando del Municipio VI per componente giunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riccardo Corbucci, coordinatore della segreteria del Partito democratico di Roma, commenta la pubblicazione di un bando per la ricerca di una componente per la giunta del VI Municipio. "Pensavamo di averle viste davvero tutte con il M5S di Roma ed invece non è così - afferma Corbucci in una nota -. Il brogliaccio pubblicato non è un vero e proprio bando e infatti non è firmato da alcun dirigente della pubblica amministrazione, ma dallo stesso mini sindaco. In queste poche pagine di mostruosità giuridica amministrativa, il Presidente del Municipio arriva a scrivere testualmente ‘che stante il carattere politico e istituzionale delle nomina ad assessore, lo stesso presidente sarà libero di accettare o meno le candidature pervenute, ricorrendo ove fosse necessario, anche a colloqui con le interessate’. Insomma - sottolinea - una sorta di provino dai contorni davvero inquietanti. Speriamo non sia un altro modo originale per trovare un’altra poltrona retribuita con fondi pubblici per qualche eccellente escluso della squadra della sindaca Virginia Raggi. Sono infatti passate poche ore dalla nomina lampo ad assessore del V Municipio dell’ex presidente sfiduciata del III Municipio Roberta Capoccioni. A oggi - conclude - rimangono fuori gli ex mini sindaci sfiduciati del IX e del IV Municipio. Chissà che non ci aspettino altre sorprese a cinque stelle. L’amministrazione del VI Municipio ha già dimostrato il proprio fallimento, il presidente sia più creativo e pubblichi un bando per sostituire se stesso". (Com)