Libia: forze reazione rapida sudanesi negano invio combattenti

- Le forze di reazione rapida sudanesi hanno smentito in un’intervista all’emittente “Al Arabiya” di aver inviato o consentito ai combattenti di Sudan e Ciad di recarsi in Libia. In precedenza, infatti, i media affiliati al Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli hanno accusato le forze sudanesi di consentito l’accesso di mercenari dal Sudan e dal Ciad che si sarebbero aggregati alle forze dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna). Le forze di reazione rapida hanno affermato di proteggere i confini del Sudan e di non consentire il trasferimento di combattenti in Libia.(Res)