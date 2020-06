© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNESi riunisce in videoconferenza il consiglio comunale(ore 15.30)REGIONEIl presidente della Regione Attilio Fontana partecipa all'evento ‘Direzione Nord’Palazzo delle Stelline, corso Magenta 61 (dalle ore 10.30)VARIEInrete e Fondazione The Bridge organizzano l’evento ‘Direzione Nord’. L’edizione 2020 si apre con “I Discorsi del coraggio” del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e del sindaco di Milano Giuseppe Sala. A seguire intervengono, tra gli altri, il viceministro dello Sviluppo Economico Stefano Buffagni, il presidente di Confcommercio Imprese per L'Italia, della Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi e di Unioncamere Carlo Sangalli, Giuseppe Guzzetti, ex presidente Fondazione Cariplo, Vincenzo Novari, amministratore delegato del Comitato organizzativo Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Enrico Pazzali, presidente Fondazione Fiera Milano e Michaela Castelli, presidente CdA Sea e Presidente del Gruppo Acea, Giovanni Fosti, presidente Fondazione Cariplo. Chiude l’iniziativa l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera.Palazzo delle Stelline, corso Magenta 61 (dalle ore 10.30 alle 17.30)CITTA' METROPOLITANAÈ convocata, in modalità videoconferenza, la Conferenza metropolitana, integrata con i rappresentanti degli enti gestori delle aree protette, per l’espressione del parere di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS sulla proposta di Piano Territoriale Metropolitano.(ore 14.30) (Rem)