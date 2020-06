Roma: domani cerimonia San Pietro e Paolo, possibili disagi a circolazione in zona Vaticano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, 29 giugno, in occasione della festività dei Santi apostoli Pietro e Paolo, a Roma, a partire dalle nove e fino a termine delle celebrazioni, ci potranno essere difficoltà di circolazione nella zona adiacente a piazza San Pietro per l’afflusso e il deflusso dei fedeli. Alle 10 si svolgerà nella Basilica la messa e alle 12 il Papa si affaccerà alla finestra del suo studio privato per la recita dell'Angelus e per impartire la benedizione apostolica ai fedeli presenti. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale la rete di Atac domani osserverà gli orari di servizio festivi, a eccezione della ferrovia regionale Roma-Viterbo che seguirà l'orario feriale.(Rer)