Francia: elezioni municipali, Macron "preoccupato" dalla forte astensione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, si è detto "preoccupato" dal forte tasso di astensione registrato oggi durante il secondo turno delle elezioni municipali. Lo ha reso noto l'Eliseo. Secondo una prima valutazione condotta da Elabe-Berger Levrault per il quotidiano "Le Parisien" e l'emittente "Bfm tv", l'astensione si attesterebbe al 60 per cento. La presidenza di Parigi ha inoltre fatto sapere che domani Macron e il suo primo ministro Edouarde Philippe si incontreranno all'Eliseo per un colloquio incentrato sulla Convenzione cittadina per il clima. Candidato a Le Havre, in Normandia, Philippe risulta essere primo con il 58 per cento dei voti.(Frp)