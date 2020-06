Business news: Argentina, confermata permanenza nell'indice Msci dei mercati emergenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina rimarrà nell'indice Msci dei mercati emergenti nonostante le forti restrizioni normative all'accesso al mercato dei capitali in vigore e nonostante la profonda crisi finanziaria che attraversa il paese e il rischio di default in caso di fallimento dei negoziati in corso sulla ristrutturazione del debito estero. Lo ha annunciato la stessa agenzia di rating Morgan Stanley Capital Investment in chiusura dei mercati (ora locale). Msci avverte tuttavia attraverso un documento che "si continuerà a monitorare la situazione dell'indice Msci Argentina insieme agli attori del mercato, dato che gli investitori istituzionali stranieri continuano ad essere soggetti a rigidi controlli che non permettono agli investitori l'accesso al mercato dei capitali a reddito variabile". "L'Argentina potrebbe essere esclusa dall'indice qualora si verificasse un ulteriore deterioramento dell'accesso al mercato", conclude quindi la nota di Morgan Stanley. (Res)