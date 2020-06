Business news: Brasile, fuga di capitali, negli ultimi 12 mesi ritirati investimenti per 50,9 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investitori internazionali hanno ritirato investimenti per un totale di 50,9 miliardi di dollari negli ultimi 12 mesi. Lo riferisce la Banca centrale brasiliana (Bc) sottolineando che la fuga di capitali riguarda investimenti in azioni, fondi di investimento e titoli a reddito fisso rilevati fino a maggio 2020. L'uscita di capitali dal mercato brasiliano si è verificato in concomitanza con la pandemia di coronavirus, che ha generato un deflusso generalizzato di fondi dai paesi emergenti verso i paesi sviluppati, come gli Stati Uniti. Nel solo mese di maggio 2020, il deflusso ha raggiungo il valore di 2,2 miliardi di dollari, dei quali 1,6 miliardi relativi ad azioni e fondi di investimento e 545 milioni relativi a titoli a reddito fisso. Nei primi cinque mesi del 2020, è stato registrato un deflusso di 33,6 miliardi. Lo scorso anno, nello stesso periodo era stato registrato un afflusso di fondi netto di 9,7 miliardi di dollari. (Res)