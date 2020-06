© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco uscente di Parigi, la socialista Anne Hidalgo, è in testa al secondo turno delle elezioni municipali con il 49,3 per cento delle preferenze, seguita dalla sfidante dei Repubblicani, Rachida Dati, al 32,7 per cento, e da quella della République en marche, Agnès Buzyn, al 13,7 per cento. È quanto emerge dalle prime stime di Ipsos/Sopra Steria.(Frp)