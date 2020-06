Albania: leader opposizione propone "tassa piatta" al 9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una "tassa piatta" del 9 per cento in Albania sarebbe una misura a beneficio dei lavoratori sia del settore pubblico che del settore privato, ed aumenterebbe il potere d'acquisto dei cittadini. Lo ha dichiarato Lulzim Basha, il leader del Partito democratico, all'opposizione in Albania. Basha ha in questo respinto le critiche del premier albanese Edi Rama nei confronti di questa proposta economica. Secondo il leader dell'opposizione, il premier Rama "mente" quando dice con tale tassazione i lavoratori pagherebbero di più. (Alt)