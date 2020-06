Italia-Slovenia: Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, molto significativa la visita di Mattarella e Pahor a Basovizza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia ha colto la grande importanza della visita che il presidente Sergio Mattarella effettuerà assieme all'omologo sloveno Borut Pahor a Basovizza. Le altre tappe della giornata, in programma il 13 luglio, hanno dato adito a polemiche a Trieste ed in parlamento, ma nemmeno oltreconfine la decisione del presidente Pahor di recarsi al Monumento nazionale della Foiba di Basovizza è stata esente da critiche. Eppure, sottolinea un comunicato stampa dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, "a dieci anni di distanza dal concerto dei tre presidenti (svoltosi al termine di una giornata in cui era stato reso omaggio tanto al Balkan, quanto al monumento all'Esodo), si andrà a compiere una nuova tappa nel percorso di riconoscimento delle reciproche sofferenze che hanno caratterizzato il secolo breve in queste terre". L'Anvgd si dice "consapevole che rimangono ancora aperte molte questioni concrete ed economiche in merito a quanto spetta agli esuli costretti ad abbandonare le terre in cui vivevano radicati da secoli e che oggi fanno parte della Slovenia e non abbiamo perso occasione di contestare la recente visita a Lubiana del ministro degli Esteri, il quale non ha fatto cenno a tali problematiche". Ma, secondo l'Anvgd, "alla Foiba di Basovizza il presidente della vicina Repubblica renderà omaggio ad un luogo simbolo per l'italianità adriatica, un luogo in cui triestini, goriziani ed esuli istriani, fiumani e dalmati hanno ricordato i loro morti, a prescindere da dove siano stati uccisi, infoibati o sepolti, il ché spesso è ancora ignoto. Pahor e Mattarella commemoreranno così anche le vittime delle stragi titine che risiedevano a Capodistria, Pirano ed in tutte quelle località che oggi fanno parte della Slovenia. I 34 comitati provinciali e le 25 delegazioni che rappresentano l'Anvdg sul territorio invieranno loro rappresentanze, nel rispetto delle normative sul distanziamento e delle disposizioni del cerimoniale, per essere presenti a questa celebrazione e anche altre associazioni della diaspora adriatica intendono portare una loro presenza simbolica. Chi si autoesclude o lavora (ancora una volta) per creare divisioni, polemiche e contestazioni può continuare a bearsi nel suo individualismo improduttivo e sterile", conclude la nota dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. (Com)