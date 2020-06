Fisco: Villarosa, richiesta bipartisan per proroga scadenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In parlamento, maggioranza e opposizione chiedono "una proroga degli adempimenti fiscali, in quanto consentirebbe all'economia di beneficiare anche degli effetti del decreto Rilancio e dell'utilizzo concreto delle risorse dello scostamento". Lo afferma il sottosegretario all'Economia, Alessio Villarosa, spiegando in una nota che "la commissione Finanze ha votato a maggioranza un 'parere favorevole' all'osservazione, chiedendo d;i far slittare il più possibile le scadenze fiscali". Il dpcm che rinvia i pagamenti al 20 luglio "va sicuramente nella giusta direzione e condivido la linea M5s della commissione finanze che chiede celerità sul provvedimento - sottolinea -. Le aziende sanno bene che oggi esiste la possibilità di differimento al 30 luglio previa maggiorazione dello 0,40 per cento, per questo motivo, vista la convergenza di maggioranza ed opposizione e la posizione espressa dalla Commissione Finanze sarebbe opportuno intervenire quanto prima". (Rin)