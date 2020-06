Roma: avviso pubblico per la giunta del VI Municipio, si cerca una donna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul sito di Roma Capitale è stato pubblicato un avviso pubblico per la selezione di un componente, di sesso femminile, per la giunta del VI Municipio di Roma che sia in possesso di una laurea in Economia e commercio, o in Giurisprudenza o in Ingegneria o in Architettura. Le candidature potranno essere inviate fino alle 12 del 31 agosto. Visto il ruolo che le candidate dovranno ricoprire è chiesta la condivisione delle linee programmatiche approvate dal consiglio municipale nel 2016. Si ricerca una persona di sesso femminile per il rispetto dei principi di pari opportunità. L'attuale giunta è infatti composta, oltre che dal presidente Roberto Romanella, da 4 uomini e due donne.(Rer)