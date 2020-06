Roma: Pd, bando per giunta in Municipio VI è ultimo atto fallimento Romanella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avviso pubblico per la selezione di un componente, di sesso femminile, per la giunta del VI Municipio pubblicato sul sito di Roma Capitale "è l'ultimo atto del totale fallimento della sindaca Raggi e del presidente Romanella nel VI Municipio". Lo affermano Andrea Casu, segretario del Partito democratico di Roma e Fabrizio Compagnone, segretario del Pd nel VI Municipio. "Si tratta di 265.000 cittadini ostaggio di un'amministrazione che ha fallito in ogni frangente - spiegano -. Adesso, a meno di un anno dalle elezioni, questa amministrazione decide di ricorrere alla pubblicazione di un avviso pubblico che mette nero su bianco come 'i colloqui finora intercorsi non hanno permesso di individuare cittadine disponibili all'assunzione della carica'. Chiederemo chiarezza su questa brutta pagina per la storia delle istituzioni capitoline. Chi governa un Municipio - concludono Casu e Compagnone - deve essere in grado di assumersi la responsabilità di scelte che possano garantire sempre la parità di genere, e laddove non sia in grado di farlo prendere atto del proprio totale e definitivo fallimento”. (Com)