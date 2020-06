© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di affluenza al secondo turno delle elezioni municipali che si tengono oggi in tutta la Francia alle ore 17:00 era del 34,67 per cento, contro il 38,8 per cento registrato alla stessa ora nella prima tornata elettorale del 15 marzo. Lo rende noto il ministero dell'Interno di Parigi. Nel 2014 sempre alle 17:00 il dato era del 52,36 per cento, mentre nel 2008 è stato del 54,45 per cento.(Frp)