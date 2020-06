Sicurezza: oltre 4.000 controlli della Polizia locale a Roma nel fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 4.000 i controlli in questo fine settimana da parte delle pattuglie della Polizia locale di Roma Capitale: più di 70 le sanzioni per vendita e consumo di alcolici oltre l'orario consentito, con verifiche mirate riguardanti la presenza di persone davanti ai locali, nelle principali piazze e nei luoghi di ritrovo. Gli accertamenti sono proseguiti fino a tarda notte in diversi quartieri della Capitale, con presidi fissi che hanno riguardato le zone interessate dal fenomeno della movida. A causa di forti assembramenti che impedivano di fatto l'osservanza delle regole atte a limitare il contagio, gli agenti hanno dovuto isolare e chiudere momentaneamente al transito le scalinate di piazza Trilussa, piazza Bologna, la Scalea del Tamburino e largo degli Osci. (segue) (Com)