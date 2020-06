Sicurezza: oltre 4.000 controlli della Polizia locale a Roma nel fine settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 70 le violazioni per il consumo e la vendita di alcolici fuori dall'orario previsto dal regolamento di Polizia urbana. In zona San Lorenzo, a seguito di un intervento davanti ad un locale, è stato sanzionato il titolare dell'attività di somministrazione in quanto privo di regolare licenza. Un italiano di 30 anni è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver tentato di sottrarsi ad un controllo su ponte Sisto. Una specifica attività di vigilanza è stata effettuata anche per garantire la sicurezza stradale: circa 600 le infrazioni rilevate, con oltre settanta veicoli rimossi per sosta irregolare o d'intralcio. Diversi i posti di controllo per contrastare i comportamenti pericolosi alla guida. Diverse pattuglie sono intervenute in zona Eur, a seguito di segnalazioni riguardanti il disturbo della quiete pubblica: oltre 50 le violazioni accertate ai sensi del codice della strada, in particolar modo alla guida di quadricicli e ciclomotori. (Com)