Sicurezza: Raggi, controlli anti movida, oltre 70 sanzioni per consumo alcolici fuori orario

- Sono state più di 70 le sanzioni elevate dalla Polizia locale nel fine settimana per la vendita e il consumo di alcolici oltre l’orario consentito nelle piazze principali di Roma. In un post su Facebook Virginia Raggi, sindaco di Roma, spiega: "Il rispetto delle regole è fondamentale soprattutto ora che abbiamo passato la fase più critica dell'emergenza. Per questo dobbiamo continuare a essere responsabili e non abbassare la guardia. Anche questo fine settimana la Polizia Locale ha presidiato le aree della movida: tra venerdì e sabato sera sono stati effettuati oltre 4 mila controlli per garantire il rispetto delle regole e il corretto distanziamento. Gli accertamenti della Polizia - continua Raggi - sono proseguiti fino a tarda notte con presidi fissi nei maggiori luoghi di ritrovo per evitare assembramenti. Sono state più di 70 le sanzioni per la vendita e il consumo di alcolici oltre l’orario consentito nelle piazze principali. Per assicurare il giusto rispetto delle distanze gli agenti hanno chiuso momentaneamente al transito alcune aree più affollate. Interventi tempestivi per limitare al massimo gli assembramenti. A tutela della sicurezza stradale - prosegue - gli agenti hanno rilevato circa 600 infrazioni, con oltre settanta veicoli rimossi per sosta irregolare e hanno effettuato numerosi controlli per contrastare i comportamenti pericolosi alla guida. In zona Eur sono state oltre 50 le violazioni accertate ai sensi del codice della strada. Voglio rivolgermi ancora una volta ai più giovani - conclude Raggi - rispettiamo le regole, siamo responsabili. Non dobbiamo vanificare quanto fatto finora. Restiamo uniti nell'affrontare questa emergenza". (Rer)