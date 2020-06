Trump: "Nessuno mi ha informato sulle ricompense offerte dai russi per uccidere i nostri militari"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Usa Donald Trump ha negato di essere stato informato delle presunte ricompense pagate dalla Russia ai talebani per uccidere militari statunitensi e della coalizione in Afghanistan, come rivelato venerdì dal “New York Times”. “Nessuno ha informato me, il vicepresidente Pence o il responsabile del personale della Casa Bianca, Mark Meadows, riguardo i presunti attacchi alle nostre truppe in Afghanistan da parte dei russi, come riportato attraverso una fonte anonima dal fake news New York Times. Tutti lo negano e non ci sono stati molti attacchi contro di noi”, ha scritto Trump sul suo account twitter. “Nessuno è stato più duro con la Russia dell’amministrazione Trump”, ha aggiunto.La notizia è stata diffusa venerdì dal “New York Times”, secondo cui un’unità dell’intelligence militare russa, legata a tentativi di omicidi in Europa, avrebbe offerto ricompense lo scorso anno per attacchi contro le truppe statunitensi e della coalizione. Secondo il quotidiano, militanti islamisti, o elementi criminali armati a loro vicini, avrebbero intascato delle somme di denaro. Sempre secondo il “Nyt”, Trump sarebbe stato informato dall’intelligence ma non avrebbe autorizzato una risposta. (Res)