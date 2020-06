Balcani: la Bosnia protesta con la Croazia per le restrizioni agli ingressi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bosnia Erzegovina è pronta a intraprendere azioni di reciprocità dopo che ad alcuni cittadini bosniaci non è stato permesso transitare per la Croazia, tramite il valico di frontiera di Doljani, per arrivare a Neum. Lo ha detto il ministro degli Esteri bosniaco, Bisera Turkovic. "E' un fatto indisputabile che la Croazia, come paese membro dell'Ue, deve rispettare le posizioni comuni, ma non concordo con il fatto che ai nostri cittadini venga proibito di transitare per la Croazia", ha detto il capo della diplomazia di Sarajevo, facendo notare inoltre che la Croazia ha un numero molto maggiore di casi di coronavirus rispetto alla Bosnia Erzegovina "nonostante i meno test effettuati". Turkovic ha invitato tutti i paesi della regione ad un "attitudine positiva" in materia di turismo, viaggi di lavoro ed opportunità commerciali. Il ministro della Sanità croato, Vilija Beros, ha giustificato nelle scorse ore quanto accaduto, evidenziando che Zagabria impone l'obbligo di autoisolamento per 14 giorni per i cittadini di quasi tutti i paesi dei Balcani occidentali.(Bos)