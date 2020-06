Coronavirus: Fontana, stasera a Bergamo con Mattarella sarà momento di riflessione, no a sterili vendette, serve pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa sera, presso il Cimitero Monumentale di Bergamo, parteciperò insieme al Capo dello Stato e ai Sindaci del bergamasco all’esecuzione della Messa da Requiem di Donizetti. Sarà un momento di riflessione, un momento in cui il dolore di tutti dovrà spingerci ad un abbraccio per essere più forti e per riuscire ad affrontare, insieme, un domani ancora difficile". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in un lungo messaggio su Facebook. "Tante volte mi sono chiesto se, tornando indietro, assumerei le stesse decisioni, tante volte ho pensato a quei giorni passati ininterrottamente nella trincea del mio ufficio - ha aggiunto il governatore lombardo - Giornate in cui tra il giorno e la notte non c'era alcuna differenza, senza mai tornare a casa, dormendo sul divano, studiando dati, gestendo allarmi, maledicendo ogni avversità che provocava alla mia gente dolore, morte e sofferenza. Le previsioni universitarie stimavano nella sola Lombardia oltre 80.000 morti per il coronavirus, un dato che quando mi fu comunicato a stento riusci a trattenere le lacrime, sono grato a tutti coloro che hanno lottato insieme a me, a tutti coloro che hanno evitato il peggio. Questi ultimi mesi sono stati densi di dolore, a causa del Covid-19 ho perso amici, ho perso il sorriso, ma non ho perso il senso della ragione". "L'unico assassino è questo maledetto virus, non si troverà pace fomentando sterili vendette, non si supereranno le difficoltà di oggi senza guardare insieme al domani - ha concluso Fontana - Come ho detto più volte il tempo è galantuomo, è tutto scritto in documenti e atti ufficiali, oggi non supereremo il dolore con l'odio, abbiamo bisogno di pace e lo dobbiamo prima di tutto verso chi non c'è più". (Com)