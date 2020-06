Coronavirus: meno contagi su base giornaliera, in calo i ricoveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 174 oggi i casi di persone contagiate da coronavirus, uno in meno rispetto a ieri quando erano stati 175. Il numero totale sale così a 240.310. Sono questi i dati forniti dal ministero della Salute. Oltre la metà dei nuovi positivi al Covid-19 si trova in Lombardia (97). Subito dopo c’è l'Emilia Romagna con 21 casi. Risale, invece, il numero dei morti. Oggi sono stati 22 mentre ieri erano stati otto. I decessi in Lombardia sono stati 13. Complessivamente i morti salgono a 34.738.Sono 98 i pazienti affetti da Covid-19 ricoverati in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri. Di questi, 43 si trovano in Lombardia. E’ quanto emerge dai dati forniti dal ministero della Salute. I ricoverati con sintomi sono 1.160, cento in meno rispetto a ieri. Sono invece 15.423 le persone in isolamento domiciliare, 56 meno di ieri, e 16.681 gli attualmente positivi (155 in meno della giornata di ieri). I decessi sono 22 e sono stati registrati in Lombardia (13), Emilia Romagna (1), Piemonte (5), Veneto (1), Liguria (1) e Abruzzo (1). (Rin)