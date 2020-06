Spagna: ex premier Zapatero, partiti indipendentisti dovrebbero entrare nel governo di Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le formazioni indipendentiste catalane e basche dovrebbero entrare direttamente a far parte del governo centrale del premier, Pedro Sanchez. Lo ha affermato oggi l'ex premier socialista, Jose Luis Rodríguez Zapatero, nel corso di un'intervista al catalano "El Nacional.cat", lamentando che in Spagna il potere sia sempre stato esercitato da politici castigliani o andalusi. "Arriva un momento in cui ci sarà una partecipazione più attiva delle forze politiche che sono attualmente a favore dell'indipendenza in un futuro processo di governo in Spagna", ha aggiunto Zapatero che valuterebbe, dunque, in maniera positiva un maggior coinvolgimento di partiti come Sinistra Repubblicana di Catalogna (Erc), Uniti per la Catalogna (Junts per Catalunya), Partito nazionalista basco (Pnv), Bildu e Candidatura di unità popolare (Cup) all'interno del Consiglio dei ministri. Zapatero ha poi escluso la necessità di indire un referendum sull'autodeterminazione della Catalogna, una modalità che "provoca scontri" e con la quale "il perdente vuole vendetta o un secondo turno", affermando che è invece necessario "conoscerci meglio" dedicando più tempo "alla serenità e al dialogo" per arrivare a firmare un accordo tra le parti. (Spm)