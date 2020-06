Ustica: Gasparri, basta appelli, verità è nei documenti da rendere pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La verità sulla tragedia di Ustica è nei documenti che bisogna rendere pubblici. Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. “Ho grande rispetto per il presidente Mattarella, di cui conosco il rigore istituzionale e la serietà dell'impegno che ha profuso ieri in Parlamento, oggi al vertice della Repubblica – afferma in una nota -. Tuttavia non si possono ascoltare in silenzio appelli a Paesi amici, alleati o comunque stranieri, perché diano un contributo di verità sulla strage di Ustica quando non si fa tutto ciò che è necessario per trovare la verità in casa nostra. Come parlamentare che ha fatto parte di una Commissione d'inchiesta ho avuto accesso a documenti riservati e assurdamente ancora coperti da segreto, a più di quarant'anni dai fatti. Sull'asse Vasto-Beirut-Ustica, si trova la verità di quello che è successo nei cieli italiani". (segue) (com)