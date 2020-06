Molise: Fanelli (Pd), Regione favorisca iter utilizzo risorse Snai (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inadempienze gravissime, anche alla luce del fatto che molti sindaci capofila e le relative strutture delle aree individuate hanno compiuto tutti gli atti necessari e propedeutici alla attivazione degli accordi di programma ed allo sblocco delle risorse, sollecitato più volte la Giunta e gli uffici competenti, senza aver ricevuto neppure un cenno di risposta. Eppure- aggiunge ancora Fanelli - proprio l'emergenza Covid, a livello nazionale ha riacceso la consapevolezza dell'importanza e delle potenzialità delle Aree interne ed i territori interessati non vogliono e non possono più aspettare i tempi della politica locale, perché molte delle misure già previste sono, oggi, indispensabili per affrontare in maniera strutturata ed efficace le tante e nuove urgenze dovute alla crisi sanitaria ed economica, quali ad esempio quelle relative agli infermieri di comunità, operatori sanitari di comunità, interventi per la mobilità, infrastrutture, finanziamenti alle imprese, ambiente, produzioni di nicchia, riduzione del digital divide etc. Tutti obiettivi indispensabili e perseguibili per la costruzione di un futuro diverso e migliore per il Molise, a patto che la Regione e il suo presidente in primis, decidano, una volta per tutte, di mettersi a lavorare, accelerare le procedure e sbloccare una situazione di stasi che va avanti da tanto, troppo tempo, a danno di tutti, non solo delle quattro aree Snai. E senza attendere la risposta di Toma, immediatamente ci attiveremo a livello nazionale per denunciare e sollecitare l'intervento delle amministrazioni preposte, visto che di quella regionale si sono perse le tracce e le speranze". (Gru)