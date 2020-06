Germania-Usa: ministro Esteri Maas, urgente ripristinare i rapporti con Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania ha un bisogno urgente di lavorare per migliorare i rapporti attualmente molto deteriorati con gli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, in un'intervista all'agenzia di stampa "Dpa". “I rapporti transatlantici sono estremamente importanti, rimangono importanti e lavoriamo anche per garantire che abbiano un futuro", ha affermato Maas. Il capo della diplomazia di Berlino ha invitato a riflettere sui "cambiamenti strutturali" avvenuti negli ultimi anni negli Usa per cui non tutti i problemi verrebbero risolti di colpo anche con un eventuale affermazione elettorale di un candidato del Partito democratico nei confronti del presidente statunitense Donald Trump. Due dei principali terreni di scontro tra Berlino e Washington negli ultimi anni sono stati le spese militari nell'ambito della Nato e il progetto del gasdotto Nord Stream 2 tra Russia e Germania. Nel 2020, la Germania ha stanziato per la difesa l'1,42 per cento del Pil. Alle insistenze degli Stati Uniti sul raggiungimento del 2 per cento del prodotto interno lordo per le spese militari, la Germania ha ripetutamente risposto di non ritenere l'obiettivo della Nato un obbligo di risultato, ma di avvicinamento a tale soglia entro il 2024. (Res)