Polonia: presidenziali 2020, alle 17 affluenza al 47,89 per cento

- L'affluenza alle elezioni presidenziali in corso oggi in Polonia si attesta al 47,89 per cento alle ore 17. Lo ha comunicato la Commissione elettorale statale (Pkw), ripresa dall'agenzia di stampa "Pap". "Nel 2015 il primo turno delle elezioni presidenziali si è concluso con un'affluenza del 48,96 per cento. Abbiamo quasi tale affluenza già alle ore 17", ha affermato il presidente del Pkw, Sylwester Marciniak. La percentuale non è solamente più alta di quella registrata alle 17 al primo turno delle presidenziali del 2015 (34,41), ma anche di quella alla stessa ora delle elezioni parlamentari dell'anno scorso (45,94). Il dato più alto è quello del voivodato della Masovia (51,17 per cento), mentre quello più basso è quello del voivodato di Opole (42,32). L'ultima conferenza stampa del Pkw è prevista alle ore 22, un'ora dopo la chiusura dei seggi. (Vap)