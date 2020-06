Toscana: La Pietra (Fd'I), Pd apre campagna elettorale con offese e insulti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centrosinistra della Toscana entra "in campagna elettorale e iniziano con le offese e gli insulti. Il candidato del centro sinistra toscano, Giani, apre la sua campagna offendendo la candidata del centro destra toscano, Susanna Ceccardi, dicendo che è un candidato al guinzaglio di Salvini". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Patrizio La Pietra. "Non mi meraviglio di questo atteggiamento, che denota il vero carattere del centro sinistra e che esplode nelle campagne elettorali - spiega in una nota -. Per il Pd non ci sono avversati politici, ma nemici. Si indignano per qualsiasi cosa, e credono che basta sostituire ai sostantivi maschili una "a", come la presidente o la sindaca, per rispettare una donna, ma poi offendono senza scrupoli, evidenziando un sessismo peggiore di molti altri atti". (segue) (com)