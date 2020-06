Toscana: La Pietra (Fd'I), Pd apre campagna elettorale con offese e insulti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso anche alle tante offese fatte a Giorgia Meloni, a cui salvo poche eccezioni non è mai seguito nessun attestato di solidarietà - aggiunge -. Si offende la Meloni, o in questo caso la Ceccardi, e nessuno si pone il problema di prenderne le distanze. La lunga campagna elettorale di Giani, o gli scandali delle mascherine o ancora la questione giudiziaria sul trasporto pubblico sta innervosendo il PD toscano e il suo candidato. Noi lo aspetteremo sui temi, e sulle tante questioni che affliggono i cittadini toscani. Da tutto il resto prendiamo le dovute distanze". (com)