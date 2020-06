Regno Unito: Scozia, nuovo attacco con coltello a Glasgow

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia scozzese ha interdetto gli accessi ad alcune strade di Glasgow dopo che un uomo è stato accoltellato in quello che dalle prime ricostruzioni sembra essere stato un attacco mirato. E' quanto si apprende dalla televisione scozzese "Stv". "Si tratta di un assalto mirato; non riteniamo che ci sia una minaccia per la cittadinanza", ha dichiarato l'ispettore della polizia scozzese, Gareth Griffiths. L'attacco si sarebbe verificato a poche centinaia di metri da quello dello scorso venerdì, per il quale le autorità locali hanno escluso il movente terroristico. (Rel)