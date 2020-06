Roma: Raggi torna a palestra Centocelle incendiata, in corso lavori ripristino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Virginia Raggi, sindaco di Roma, è tornata a Centocelle, nella periferia est di Roma, per incontrare i ragazzi che gestiscono la palestra Haka, data alle fiamme l'11 giugno scorso. In un post su Facebook Raggi spiega: "Ero andata a trovarli il giorno stesso. Erano addolorati da quanto successo, ma pronti a rimboccarsi le maniche per ripulire, riaprire e restituire in tempi rapidi la palestra ai tanti che la frequentano quotidianamente. Non è la prima volta che un'attività a Centocelle viene colpita da un incendio. Prima di questa palestra ci sono stati la libreria Pecora elettrica, la pinseria Cento55, il Baraka bistrot. L'ultimo inquietante episodio ha riguardato una pizzeria, dove un gruppo di delinquenti ha aggredito clienti e proprietari ferendo due ragazzi. A questi vili gesti - sottolinea Raggi - abbiamo sempre risposto con azioni di riqualificazione che riportassero sul territorio sicurezza e decoro. Abbiamo illuminato per esempio il parco Don Cadmo Biavati, intervenendo contro degrado e illegalità. I gestori della palestra non si sono lasciati intimidire e hanno dato una risposta decisa ai criminali che hanno appiccato l'incendio. I lavori di ripristino sono in corso - spiega Raggi -. Non appena sarà tutto pronto le porte della palestra riapriranno per accogliere i tanti cittadini che ogni giorno si allenano lì. Noi continuiamo a essere al loro fianco. Sempre a testa alta". (Rer)