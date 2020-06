Sicurezza: Bordoni (Lega), Roma allo stremo, Raggi e Zingaretti hanno fallito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere capitolino della Lega, Davide Bordoni, ritiene che a Roma ci sia un "pericolo sicurezza" e chiede che Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, e Virginia Raggi, sindaco di Roma intervengano. In una nota Bordoni spiega: "Discariche abusive date alle fiamme a Castel Fusano, occupazioni di stabili in molti quadranti della Capitale, focolai Covid e un intero quartiere della periferia est sotto scacco da parte dei migranti irregolari: Raggi e Zingaretti dove sono? I residenti di Tor Sapienza in allarme per il rapido degenerare della situazione assistono impotenti a risse e accoltellamenti, ormai all'ordine del giorno tra bande di immigrati per aggiudicarsi le aree di spaccio. Roma è allo stremo - aggiunge -. Tanti focolai di tensione sociale, esclusione ed emarginazione, polveriere pronte a esplodere e adesso anche l'emergenza Covid a peggiorare ulteriormente una situazione già critica. La politica dell'accoglienza forzata ha fallito e ha preparato il terreno alla guerra tra poveri: se i braccianti non rispettano la quarantena è perché adesso pretendono il lavoro, se i migranti occupano è perché adesso pretendono la casa, mentre l'unica cosa a cui ha portato la sanatoria targata Bellanova è l'ulteriore crescita dei ghetti, alimentati dal continuo arrivo incontrollato di nuovi migranti irregolari. Noi della Lega - sottolinea Bordoni - continuiamo con forza a opporci a queste politiche scellerate dell'accoglienza a tutti i costi, chiediamo porti chiusi e rimpatri per chi non ha titolo a permanere in Italia. Ora - conclude Bordoni - la battaglia non finisce qui, continueremo a lottare contro tutte le irregolarità per contenere e arginare una situazione già al collasso e che rischia di diventare una bomba anche dal punto di vista sanitario".(Com)