Vitalizi: Gelmini, delibera per cancellarli sarà corretta anche con voti FI (2)

- "Ho presentato una proposta di legge per abolire i vitalizi, è agli atti del Parlamento il mio voto a favore dell'abolizione, il vice presidente del mio partito Tajani ha rinunciato a mezzo milione di euro in Europa perché non condivide questa impostazione - ha ricordato - . Quindi, su questo tema non accettiamo lezioni. I vitalizi sono stati aboliti da noi nel 2012, i 5 Stelle sono intervenuti sui diritti acquisiti - che in questo caso, francamente, non mi sento di difendere - e hanno toccato, dunque, un principio che in Italia esiste. Se quella delibera fosse stata scritta bene, il pasticcio al Senato non ci sarebbe stato. Ma stiano tranquilli i 5 Stelle: i voti di Forza Italia per correggerla ci saranno. Ma basta propaganda, perché non se ne può più". (Rin)