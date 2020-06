Regno Unito: ministro Interno Patel, governo pronto per grande piano infrastrutturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson annuncerà nei prossimi giorni un grande piano infrastrutturale per far ripartire il Regno Unito. Lo ha confermato il ministro dell'Interno di Londra, Priti Patel, parlando all'emittente "Sky News". Il discorso su questo piano da parte di Johnson è atteso per martedì 30 giugno e, secondo Patel, riguarderà la costruzione di ospedali, scuole, abitazioni, strade e ferrovie. "E' un piano importante. Come usciamo da questo periodo orribile del coronavirus vogliamo far ripartire il Regno Unito", ha dichiarato il ministro dell'Interno secondo cui anche la rete a banda larga sarà un'infrastruttura inclusa in questo piano "che contribuirà anche a creare posti di lavoro, crescita economica ed opportunità in tutto il paese". Nei giorni scorsi un rapporto della Confederazione dei sindacati del Regno Unito ha suggerito che il governo potrebbe creare più di un milione di posti di lavoro nei prossimi due anni investendo adesso in infrastrutture fondamentali. (Rel)