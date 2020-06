Toscana: Bergamini (FI): da Giani sessismo inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata toscana di Forza Italia Deborah Bergamini chiede al candidato del centrosinistra in Toscana di chiedere scusa a Susanna Ceccardi del centrodestra. "Si porta al guinzaglio una candidata'. Così in un'intervista il candidato delle sinistre alle elezioni regionali in Toscana Eugenio Giani si è riferito alla candidata del centrodestra Susanna Ceccardi - sottolinea in una nota -. Invito il Presidente del Consiglio regionale a rileggersi e ad arrossire. Non erano forse le sinistre ad essersi autoproclamate uniche custodi della lotta alle discriminazioni di genere? Se le stesse parole le avessero usate Berlusconi o Salvini come le avrebbero etichettate? L'unica cosa che si dovrebbe portare al guinzaglio a volte è la lingua. Non c'è posto per il sessismo nel Paese che stiamo costruendo, nell'Italia che i cittadini meritano. Chieda scusa a Susanna Ceccardi e Lucia Borgonzoni per le parole inaccettabili". (com)