Terremoto: Pirozzi (Fd'I), ad Amatrice incontro bipartisan per definire priorità ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la visita dell’intero gruppo consiliare regionale di Fratelli d’Italia della settimana scorsa, ieri si è recata ad Amatrice una delegazione politicamente trasversale di componenti del consiglio e della giunta del Lazio. "Un incontro che ho fortemente voluto per non spegnere l’attenzione sul tema, rimandato solo a causa dell’emergenza Covid - spiega in una nota Sergio Pirozzi, consigliere di Fratelli d'Italia e presidente della commissione per la ricostruzione del consiglio regionale del Lazio -. Insieme ai componenti della delegazione, il vicepresidente della giunta Leodori, l’assessore Di Berardino, il vicepresidente del Consiglio Regionale Cangemi e il consigliere regionale Refrigeri, abbiamo avuto un lungo incontro con il sindaco Fontanella e con i membri della giunta comunale. Sono state evidenziate le principali urgenze da affrontare per un’indispensabile accelerazione della ricostruzione. Fondamentale - sottolinea Pirozzi - per questo è l’immediato ripristino della rete idrica e fognaria, senza la quale le abitazioni sarebbero scatole vuote. Tra gli altri temi affrontati, il rilancio del liceo scientifico sportivo internazionale, la realizzazione della variante definitiva al centro storico, la destinazione di parte dei fondi Ue 2021-2027 alle aree interne, la realizzazione di un area intercomunale permanente di Protezione civile al servizio di tutta l’Alta Valle del Velino. L’unione d’intenti su questi temi - conclude il responsabile nazionale emergenze e prevenzione grandi rischi di Fratelli d'Italia - da parte di maggioranza e opposizione è la conferma dell’attenzione che ho sempre trovato da tutto il consiglio regionale".(Com)