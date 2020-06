Colombia: coronavirus, sindaco Bogotà chiede nuove misure restrittive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco della capitale colombiana Bogotà, Claudia Lopez, ha annunciato in conferenza stampa che chiederà al governo centrale l’imposizione di nuove misure restrittive, inclusa una nuova quarantena, per contenere i contagi da nuovo coronavirus. "È necessario riprendere una quarantena rigorosa”, ha detto Lopez, secondo quanto riferisce il quotidiano “El Tiempo”. Il sindaco ha inoltre fatto riferimento alla situazione delle unità di terapia intensiva, occupate per il 69,9 per cento della loro capacità. Una occupazione del 75 per cento farebbe scattare l'allerta rossa. In Colombia sono stati registrati 4.149 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, che portano il totale dei casi a 88.591. I nuovi decessi sono stati 128 e fanno salire il totale delle morti legate al virus a 2.939. La capitale ha superato i 27 mila contagi e ha raggiunto i 572 decessi. (Mec)