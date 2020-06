Roma: Fd'I, ritardi inaccettabili su riqualificazione parco Nemorense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parco Virgiliano di via Nemorense, realizzato negli anni trenta dal famoso architetto Raffaele De Vico, in poco meno di 90 giorni, a coronamento dell edilizia convenzionata a favore dei dipendenti dello stato sorta nel quartiere "doveva essere inaugurato e restituito ai cittadini in questi giorni, dopo oltre sette mesi di lavori di riqualificazione" ma "i lavori attraverso un progetto del dipartimento Tutela ambiente del Comune non si sono mai svolti con regolarità". Lo dichiarano gli esponenti di Fratelli d'Italia Lavinia Mennuni, consigliere di Roma Capitale, Simone Pelosi, coordinatore del II Municipio, Leonora Peresso componente del coordinamento del II Municipio. "Prima un inspiegabile ritardo nel farli partire dopo l'assegnazione della gara - spiegano gli esponenti di Fd'I -. Poi la scoperta, lo scorso 27 dicembre, del raid vandalico ai danni del chiosco, facilitato dall'assenza di vigilanza del cantiere. Infine una estrema lentezza nell'esecuzione anche dopo il 4 maggio, data dello sblocca cantieri. Ci saremmo aspettati, al contrario, una ripresa veloce dei lavori per restituire nel periodo estivo ai residenti il loro parco. Purtroppo a oggi il parco sembra essere non ancora pronto per essere riaperto, come testimoniano la mancanza dei giochi per i bambini, la mancata pulizia del laghetto, il mancato rifacimento delle scalette che portano a via Panaro e dei viali interni del parco. Denunciamo questi inaccettabili ritardi - concludono - e nei prossimi giorni presenteremo una interrogazione urgente al sindaco al fine di fare chiarezza sui ritardi occorsi, sulla gestione e sul controllo del cantiere da parte di Roma Capitale e per cercare di far accelerare l'auspicata fine dei lavori e la riconsegna ai cittadini del secondo municipio di questa preziosa e storica area verde, intitolata a uno dei più grandi poeti romani".(Com)