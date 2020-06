Abruzzo: uccide moglie a coltellate e poi tenta suicidio, grave pensionato di Corfinio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuova tragedia famigliare questa mattina in Abruzzo. È accaduto a Corfinio, un piccolo centro della provincia aquilana, dove intorno a mezzogiorno un uomo, Enrico Marrama, di 70 anni, ha ucciso la moglie, Maria Pia Reale, di 69 anni, con un coltello da cucina e poi ha cercato di suicidarsi conficcandosi la stessa arma al petto. Trasferito all'ospedale di Sulmona è stato operato d'urgenza e le sue condizioni sono disperate. Su cosa possa aver spinto a scatenare la violenta lite fra i due coniugi e poi la follia dell'uomo contro la moglie stanno cercando di fare luce i carabinieri della Compagnia di Sulmona. Sembra che l'uomo soffrisse da tempo di qualche disturbo psichico tanto da trascorrere un periodo di cure e presso il reparto psichiatrico dell'Ospedale San Salvatore dell'Aquila. La donna invece, ex insegnante ora in pensione, era molto conosciuta e stimata in paese. (Gru)