- In Lombardia i nuovi casi positivi sono 97, di cui 22 a seguito di test sierologici e 31 "debolmente positivi". Lo comunica nel quotidiano bollettino dei contagi Regione Lombardia. I tamponi effettuati sono 8.119, i decessi 13 e i guariti/dimessi 111. Stabili i pazienti ricoverati in terapia intensiva (43) mentre scendono quelli non in terapia intensiva (-92). (Rem)