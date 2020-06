Afghanistan: rappresentante speciale Usa atteso a Doha, Islamabad e Tashkent

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale degli Stati Uniti per la riconciliazione dell'Afghanistan, l'ambasciatore Zalmay Khalilzad, è partito oggi per un viaggio a Doha, Islamabad e Tashkent. Lo riferisce un comunicato stampa del dipartimento di Stato statunitense. In tutte e tre le città, l'ambasciatore Khalilzad solleciterà il sostegno di tutti gli afgani per far fronte ai loro impegni, in particolare per ridurre la violenza e le liberazioni tempestive dei prigionieri. Khalilzad è accompagnato dall'amministratore delegato della International Development Finance Corporation (Dfc), Adam Boehler, e dalla sua squadra. La pace in Afghanistan, la crescita economica e la connessione regionale sono strettamente collegate e si sostengono a vicenda. La delegazione esplorerà le opportunità di investimento e di partenariato in una serie di settori per promuovere la ripresa economica dell'Afghanistan e sostenere la pace e la stabilità nella regione. A causa delle limitazioni dovute alla pandemia Covid-19, Khalilzad e Boehler terranno anche incontri virtuali. (Res)