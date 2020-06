© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade comunica in una nota che sulla A4 Milano-Brescia, per lavori di pavimentazione, dalle 21 di mercoledì 1 alle 6 di giovedì 2 luglio, saranno chiuse le aree di servizio "Sebino sud" e "Sebino nord", situate nel tratto compreso tra Palazzolo e Rovato, verso Brescia e in direzione di Milano. (Com)