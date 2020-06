Regno Unito: Leicester potrebbe essere prima "zona rossa" per Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leicester potrebbe essere la prima città del Regno Unito a diventare "zona rossa" a causa del numero elevato di nuovi casi di Covid-19. E' lo scenario prospettato oggi dal ministro dell'Interno britannico Pitri Pate, in un'intervista all'emittente "Bbc". "Il ministro della Sanità Matt Hancock ha avviato una serie di misure a sostegno di Leicester, come test a tappeto e maggiori risorse alle autorità locali", ha dichiarato Patel non escludendo che la città possa essere isolata alla luce della situazione epidemiologica difficile. Nella città del Regno Unito centrale sono stati infatti registrati 658 nuovi casi in due settimane: molti dei contagi sono avvenuti da un focolaio in un'azienda del settore agroalimentare.(Rel)