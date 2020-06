Afghanistan: Trump, nessuno mi ha informato su ricompense russi per uccidere nostri militari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia è stata diffusa venerdì dal “New York Times”, secondo cui un’unità dell’intelligence militare russa, legata a tentativi di omicidi in Europa, avrebbe offerto ricompense lo scorso anno per attacchi contro le truppe statunitensi e della coalizione. Secondo il quotidiano, militanti islamisti, o elementi criminali armati a loro vicini, avrebbero intascato delle somme di denaro. Sempre secondo il “Nyt”, Trump sarebbe stato informato dall’intelligence ma non avrebbe autorizzato una risposta. (Nys)