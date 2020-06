Polonia: presidenziali 2020, alle ore 12 affluenza al 24,08 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'affluenza alle elezioni presidenziali in corso oggi in Polonia si attesta al 24,08 per cento alle ore 12. Lo ha comunicato la Commissione elettorale statale (Pkw), ripresa dall'agenzia di stampa "Pap". "Alle ore 12 sono state consegnate 7.109.803 schede elettorali, equivalenti al 24,08 per cento degli aventi diritto", ha specificato il presidente del Pkw, Sylwester Marciniak. Nelle presidenziali del 10 maggio 2015, l'affluenza registrata alla stessa ora era stata del 14,61 per cento. Il Pkw fornirà un aggiornamento sull'affluenza alle 18:30. (Vap)