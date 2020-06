Cultura: Blocco studentesco in difesa dei monumenti, deve tornare la civiltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Centinaia di militanti del fulmine cerchiato sono scesi in piazza ieri sera per portare un saluto a tre colori nel cuore delle città, per ricordare che nessun giovane italiano dovrà mai inchinarsi per errori altrui e, soprattutto, per ricordare che le nostre statue non sono simboli da abbattere, ma insegne di libertà”. Così in una nota gli attivisti di Blocco studentesco. “Come il marmo reggeremo ora che l’Occidente cade”, recita così lo striscione esposto in più di cento città italiane, dal nord al sud, dai ragazzi del Blocco studentesco. “Lo striscione – continua la nota del movimento – vuole essere un monito verso chi in queste settimane si è reso ridicolo sfregiando e deturpando simboli del nostro patrimonio italiano, prima che culturale ed artistico, di idee. Gesti infami, rivolti verso oggetti inanimati, sulla scia di quella facile retorica anti bianca che prende le mosse dal caso Floyd per invadere tutto il mondo con indignazione a buon mercato ed un’insana volontà di distruzione e rimozione della memoria ‘bianca’. Film messi all’indice, prodotti ritirati dal mercato, schiere di attori, giornalisti e sportivi in ginocchio in diretta televisiva mentre l’Italia soffre e si inginocchia (veramente) alla crisi scatenata dalla pandemia”. (segue) (Ren)