Cultura: Blocco studentesco in difesa dei monumenti, deve tornare la civiltà (2)

- “Curiosamente – continua la nota – i principali fautori di questa distruzione, avallata da media e multinazionali, non sono i neri ma proprio bianchi: infatti, è dall’antifascismo militante internazionale che il Black lives matter sta avendo i maggiori inchini e braccia di rinforzo alla rimozione. Non usiamo il termine ‘sostituzione’, ma rimozione appunto, perché questi movimenti non hanno nulla da mettere al posto di Colombo, se non un ennesimo spazio desertificato. Ciò che è in corso non è una lotta politica (magari legittima) contro Trump, ma una rivincita sistematica e meticolosa dei neri contro tutta la memoria storica occidentale: da Churchill a Montanelli nessuno è risparmiato dalla furia iconoclasta. Quando inizieranno le eliminazioni fisiche? Non è dato saperlo, ma in Sudafrica sta già avvenendo. L’unica differenza è che a distruggere questo Occidente non saranno i popoli africani, ma l’occidente stesso piegato da insanabili e schizofreniche contraddizioni. Ora che si sono palesate le intenzioni e gli schieramenti, dobbiamo fare altrettanto”. (segue) (Ren)