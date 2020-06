Cultura: Blocco studentesco in difesa dei monumenti, deve tornare la civiltà (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Noi – conclude la nota del Blocco studentesco – non ci siamo mai sentiti parte di una fantomatica civiltà occidentale, figlia del piano Marshall, della decolonizzazione e dell’opposizione Sovietica all’egemonia americana. L’Italia e l’Europa devono uscire da questa contraddizione che vede avallata la propria morte in odio a sé stessi, uscire dal paradigma che da settant’anni vede le nostre nazioni subire la storia. L’azione di oggi vuole rinfrancare gli spiriti liberi che guardano con occhio sospetto al presente: possono distruggere le statue, ma non lo spirito che quelle statue innalzò. Fino a quando noi saremo fisicamente presenti, nessun nano potrà scalfire il marmo. Se l’Occidente finalmente muore, risorgano l’Italia e l’Europa dalle sue ceneri: deve tornare la vera civiltà. Perché fin quando uno solo di noi sarà vivo, la speranza avrà i suoi tre colori. Verde. Bianco. Rosso”. (Ren)