Governo: Gelmini, FI non disponibile a fare la riserva di Conte

- Forza Italia non è “assolutamente disponibile a fare la riserva di Conte, non siamo interessati a sostenere questo governo”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo ad "Agenda", su SkyTg24. “Forza Italia – ha spiegato - non vuole in alcun modo rompere il centrodestra, e va dato atto al presidente Berlusconi di essere colui che anche nei momenti di difficoltà, con Salvini e Meloni prova a mediare, perché riteniamo che la nostra coalizione sia un valore per questo Paese e rappresenti l'unica alternativa credibile all'esecutivo in carica". (segue) (Rin)