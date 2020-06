Toscana: Lega, da Pd becere dichiarazioni contro Ceccardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capigruppo della Lega di Senato e Camera, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, esprimono solidarietà a Susanna Ceccardi, "bersaglio di dichiarazioni becere che sconfinano nel sessismo da parte del candidato governatore del centrosinistra in Toscana". Ancora una volta, continuano, " esce la doppia morale del Pd che prima invoca le quote rosa e poi insulta un'avversaria facendo ricorso a metafore di cani al guinzaglio che offendono la dignità di donna. In attesa delle attestazioni di solidarietà delle varie Boldrini, diciamo a Susanna: vai avanti a testa alta perché la Toscana si merita di essere liberata dall'arroganza del Pd". (com)