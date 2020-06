© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, a Mezz'ora in più, su Rai 3, è tornato a parlare di immigrazione. "Quella controllata è positiva - ha affermato -. Il problema è che in alcune zone italiane bisogna limitare gli accessi, altrimenti la bomba sociale esplode, io sono contro ogni ipotesi di sanatoria. La soluzione non è il ghetto". (Rin)